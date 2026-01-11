В космосе найден загадочный объект, нарушающий законы галактик

Cloud-9 находится примерно в 14,3 млн световых лет от Земли и состоит преимущественно из нейтрального водорода. При этом наблюдаемого вещества недостаточно для объяснения его устойчивости, что указывает на наличие мощного гравитационного гало темной материи. Ученые считают, что перед ними — «несостоявшаяся» галактика, в которой звездообразование так и не началось.