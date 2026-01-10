Ричмонд
В Воронеже сбито около десяти беспилотников, есть пострадавшие

Силами дежурных подразделений ПВО в воздушном пространстве над Воронежем на текущий момент выявлено и уничтожено порядка десяти беспилотных летательных аппаратов.

Согласно предварительной информации, в результате падения обломков сбитых БПЛА пострадали два человека: мужчина получил осколочные ранения, у женщины зафиксирована травма головы. При падении обломков и подавленных беспилотников повреждены остекление и фасады трех жилых многоквартирных домов, а также одного строящегося дома. В еще одном жилом доме произошло возгорание в квартире, пожар на данный момент ликвидирован. Кроме того, поврежден как минимум один автомобиль.

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

