В Москве непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Городские службы непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«Еще до 12 сантиметров снега может выпасть в столице к среде, 14 января. Городские службы непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада, прошедшего 9 января», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с учетом огромного объема выпавшего снега и ожидаемых до среды, 14 января, еще 12 сантиметров осадков, одна из приоритетных задач городских служб — обеспечить максимально оперативный вывоз сформированных снежных валов с городских территорий.
«На улицах работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения», — добавляется в сообщении.