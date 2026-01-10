Ричмонд
В Москве непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада

Городские службы непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Городские службы непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«Еще до 12 сантиметров снега может выпасть в столице к среде, 14 января. Городские службы непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада, прошедшего 9 января», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом огромного объема выпавшего снега и ожидаемых до среды, 14 января, еще 12 сантиметров осадков, одна из приоритетных задач городских служб — обеспечить максимально оперативный вывоз сформированных снежных валов с городских территорий.

«На улицах работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения», — добавляется в сообщении.