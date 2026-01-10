В Воронеже отреагировали на падение беспилотников

Срочная новость.
По распоряжению губернатора Александра Гусева на месте падений БПЛА проводится обследование территории и организуется работа по ликвидации последствий произошедшего. Об этом сообщил глава Воронежа Сергей Петрин.
