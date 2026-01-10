В челябинском аэропорту массово задерживаются самолеты. Скрин

В Челябинске задерживается 14 авиарейсов.
В аэропорту Челябинска «Курчатов» наблюдается массовая задержка авиарейсов. Около 14 самолетов, которые прибывают и отправляются в различные регионы, прилетят с опозданием. Это следует из онлайн-табло аэропорта.
«На вылет задерживаются рейсы в Калининград, Москву, Санкт-Петербург различных авиакомпаний. На прилет задерживаются рейсы из Краснодара, Сочи, Калининграда, Санкт-Петербурга и Москвы», — указано на онлайн-табло челябинского аэропорта.
Ранее в челябинском аэропорту уже фиксировались серьезные сбои в расписании: рейс FV 5566 из Шарм-эль-Шейха авиакомпании «Россия» прибыл с задержкой более чем на пять часов, что повлекло перенос вылета обратного рейса. Тогда же сообщалось о почти семичасовой задержке еще одного рейса до Шарм-эль-Шейха, а также о корректировке времени прилета рейса SU 1534 «Аэрофлота» из Москвы.
Задержка рейсов на вылет Задержка прилетающих рейсов.