В челябинском аэропорту массово задерживаются самолеты. Скрин

Ранее в челябинском аэропорту уже фиксировались серьезные сбои в расписании: рейс FV 5566 из Шарм-эль-Шейха авиакомпании «Россия» прибыл с задержкой более чем на пять часов, что повлекло перенос вылета обратного рейса. Тогда же сообщалось о почти семичасовой задержке еще одного рейса до Шарм-эль-Шейха, а также о корректировке времени прилета рейса SU 1534 «Аэрофлота» из Москвы.