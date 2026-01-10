Ричмонд
СВО
В Подмосковье рассказали о судьбе львицы, спасённой из квартиры блогера

Маленькая львица, изъятая из квартиры блогера в «Москва-Сити», начала восстанавливаться в подмосковном парке «Земля прайда». Хищницу назвали Шейлой, сейчас она проходит лечение после серьёзных травм.

Источник: Life.ru

Ветеринары диагностировали у львицы вирусную лейкемию. Прогнозы специалисты дают осторожные, однако животное стало активнее, проявляет интерес к окружающему миру и выглядит увереннее, чем в первые дни после изъятия.

Львицу забрали у владельца в конце декабря. Осмотр показал переломы трёх лап, повреждение позвоночника и выраженное истощение костной ткани. Сейчас Шейла находится под постоянным наблюдением и получает необходимую терапию.

Ранее Life.ru писал, что дикого зверя держали в жилых апартаментах. После изъятия львицу экстренно передали специалистам, а прокуратура начала проверку условий содержания животного. Надзорные органы оценивают действия владельца на предмет возможного жестокого обращения. Сам блогер заявил, что не бил животное.

