В Подмосковье рассказали о судьбе львицы, спасённой из квартиры блогера

Ранее Life.ru писал, что дикого зверя держали в жилых апартаментах. После изъятия львицу экстренно передали специалистам, а прокуратура начала проверку условий содержания животного. Надзорные органы оценивают действия владельца на предмет возможного жестокого обращения. Сам блогер заявил, что не бил животное.