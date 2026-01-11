Волгоградцам рассказали, как безопасно ходить в гололед

В зимний сезон важно уделять особое внимание безопасности на улицах, особенно в периоды гололеда. Чтобы избежать падений и травм, рекомендуется следовать нескольким ключевым правилам.
Перед выходом из дома стоит проверить прогноз погоды и заранее спланировать маршрут, избегая необработанных участков дорог и крутых спусков. Обувь должна иметь нескользящую подошву, а при необходимости можно использовать специальные противоскользящие накладки.
При движении по скользкой поверхности важно идти медленно, согнув колени и делая небольшие шаги. Руки должны быть свободными, лучше не держать их в карманах — это поможет сохранить равновесие.
Если поскользнулись, рекомендуется постараться удержать равновесие, активно работая руками и сгибая ноги. В случае падения важно правильно сгруппироваться: при падении назад — расставить руки, чтобы смягчить удар, при падении вперед — согнуть локти, а при падении на бок — прижать ноги к груди и постараться приземлиться на предплечье.