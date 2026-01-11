Волгоградцам рассказали, как безопасно ходить в гололед

Если поскользнулись, рекомендуется постараться удержать равновесие, активно работая руками и сгибая ноги. В случае падения важно правильно сгруппироваться: при падении назад — расставить руки, чтобы смягчить удар, при падении вперед — согнуть локти, а при падении на бок — прижать ноги к груди и постараться приземлиться на предплечье.