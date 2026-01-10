Ричмонд
МЧС: В Ялте тушат пожар площадью 1000 квадратных метров в ТЦ

50 пожарных тушат крупное возгорание в торговом центре в Ялте, горит крыша здания.

Источник: Комсомольская правда

Крупный пожар тушат в торговом центре в Ялте вечером в субботу 10 января. Об этом информирует пресс-служба крымского главка МЧС РФ.

Сообщается, что речь идёт о магазине «Доброцен», расположенном в посёлке городского типа Виноградное.

«По прибытию установлено, что огнем охвачена крыша здания. Предварительная площадь пожара 1 тысяча квадратных метров», — сказано в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что пока не поступало информации о том, что кто-либо пострадал при возгорании в торговом центре.

Пожар тушат 50 специалистов МЧС, задействовано 16 единиц техники.

Также сообщалось, что на нефтебазе в Волгоградской области тушат пожар, возникший после падения БПЛА.

Тем временем на месте пожара в Тверской области нашли труп мужчины. Подробности здесь на KP.RU.

