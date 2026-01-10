Он ничего не объяснял: Друзья Shumak раскрыли тревожные детали перед его гибелью

По словам друзей, незадолго до смерти Шумаков оказался втянут в разбирательство, о котором предпочитал не распространяться даже близким. Он избегал обсуждений и не раскрывал подробностей происходящего, хотя, как утверждают знакомые, в последние дни выглядел подавленным и отстранённым, передаёт rg.ru.
Тело 23-летнего музыканта обнаружили в его квартире в Москве. Обстоятельства смерти сейчас уточняются, официальные версии пока не озвучены. Известно, что Shumak активно развивал свой блог, выступал на локальных площадках и был популярен в рэп-сообществе Подмосковья, особенно в Воскресенске.
После трагедии друзья артиста объявили сбор средств на организацию похорон. Прощание с Владимиром пройдёт в родном для него Воскресенске — тело планируют кремировать и похоронить рядом с могилой его матери.
А ранее Life.ru писал о самоубийстве основателя рэп-метал-группы Dropout Kings Адама Рэми. Музыкант ушёл из жизни всего за несколько дней до своего 32-летия, оставив маленького сына. Группа подтвердила смерть артиста и отменила запланированный тур по Северной Америке и Европе.
