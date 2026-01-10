Он ничего не объяснял: Друзья Shumak раскрыли тревожные детали перед его гибелью

Гибели московского рэпера Владимира Шумакова, известного под псевдонимом Shumak, предшествовал серьёзный конфликт. Об этом рассказали люди из ближайшего окружения музыканта, уточнив, что речь шла не о бытовой ссоре, а о напряжённой ситуации, которая сильно повлияла на его эмоциональное состояние.