Он ничего не объяснял: Друзья Shumak раскрыли тревожные детали перед его гибелью

Гибели московского рэпера Владимира Шумакова, известного под псевдонимом Shumak, предшествовал серьёзный конфликт. Об этом рассказали люди из ближайшего окружения музыканта, уточнив, что речь шла не о бытовой ссоре, а о напряжённой ситуации, которая сильно повлияла на его эмоциональное состояние.

Источник: Life.ru

По словам друзей, незадолго до смерти Шумаков оказался втянут в разбирательство, о котором предпочитал не распространяться даже близким. Он избегал обсуждений и не раскрывал подробностей происходящего, хотя, как утверждают знакомые, в последние дни выглядел подавленным и отстранённым, передаёт rg.ru.

Тело 23-летнего музыканта обнаружили в его квартире в Москве. Обстоятельства смерти сейчас уточняются, официальные версии пока не озвучены. Известно, что Shumak активно развивал свой блог, выступал на локальных площадках и был популярен в рэп-сообществе Подмосковья, особенно в Воскресенске.

После трагедии друзья артиста объявили сбор средств на организацию похорон. Прощание с Владимиром пройдёт в родном для него Воскресенске — тело планируют кремировать и похоронить рядом с могилой его матери.

А ранее Life.ru писал о самоубийстве основателя рэп-метал-группы Dropout Kings Адама Рэми. Музыкант ушёл из жизни всего за несколько дней до своего 32-летия, оставив маленького сына. Группа подтвердила смерть артиста и отменила запланированный тур по Северной Америке и Европе.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.