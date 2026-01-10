«Были у тещи»: двух тюменцев лишили автомобилей после сомнительных оправданий

Инспекторы задержали нетрезвых водителей.
В Тюменской области у двух водителей, задержанных за пьяное вождение, изъяли автомобили после однотипных оправданий о визите к теще. Один из мужчин, ранее лишенный прав, теперь станет фигурантом уголовного дела, его «Lada Granta» конфискуют. «Renault Fluence» другого отправили на штрафстоянку. О случаях, произошедших в Абатском и Сорокинском округах, сообщили в Госавтоинспекции региона.
«В селе Сычево Абатского округа инспекторы ДПС остановили 46-летнего мужчину за рулем “Лады Гранта”. Проверка на состояние опьянения показала 1,37 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что был в гостях у тещи, выпил бутылку водки и поехал домой», — уточнили в Госавтоинспекции Тюменской области.
В ведомстве заявили, что в 2024 году задержанный уже был лишен права управления транспортом за пьяное вождение. Теперь он подлежит уголовной ответственности за повторное управление в состоянии опьянения, а его автомобиль — конфискации.
Второй случай произошел на 10-м километре автодороги Сорокино — Викулово в Сорокинском округе. Там автоинспекторы остановили автомобиль Renault Fluence под управлением 47-летнего жителя региона. Алкотестер показал 0,20 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель также заявил, что днем ранее пил водку в гостях у тещи, после чего поехал домой. В отношении него составили административный материал, автомобиль отправили на специализированную стоянку.
