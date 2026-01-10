«Были у тещи»: двух тюменцев лишили автомобилей после сомнительных оправданий

В Тюменской области у двух водителей, задержанных за пьяное вождение, изъяли автомобили после однотипных оправданий о визите к теще. Один из мужчин, ранее лишенный прав, теперь станет фигурантом уголовного дела, его «Lada Granta» конфискуют. «Renault Fluence» другого отправили на штрафстоянку. О случаях, произошедших в Абатском и Сорокинском округах, сообщили в Госавтоинспекции региона.