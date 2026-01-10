В Кургане появилась новая автобусная остановка

«В связи с добавлением автобусной остановки в поселке Чистое поле администрация города Кургана постановляет: остановке городского пассажирского транспорта общего пользования в поселке Чистое поле в районе индивидуального жилого дома № 10 по ул. Базарова присвоить наименование “ул. Базарова”», — указано в постановлении. В срок до 31 января на остановке должны установить остановочный указатель и внести соответствующие изменения в реестр муниципальных маршрутов.