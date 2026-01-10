Остановка «ул. Базарова» появилась в Кургане.
В Кургане появилась новая автобусная остановка. Она получила название «ул. Базарова». Об этом сообщается в постановлении мэрии.
«В связи с добавлением автобусной остановки в поселке Чистое поле администрация города Кургана постановляет: остановке городского пассажирского транспорта общего пользования в поселке Чистое поле в районе индивидуального жилого дома № 10 по ул. Базарова присвоить наименование “ул. Базарова”», — указано в постановлении. В срок до 31 января на остановке должны установить остановочный указатель и внести соответствующие изменения в реестр муниципальных маршрутов.
В Кургане реализуют программу обновления городского транспорта. За 2,5 года регион получил 258 новых автобусов при поддержке федерального центра, из них 228 направлены в город.