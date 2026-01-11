Что можно и нельзя делать в Страшный день 11 января

Православная церковь отмечает Страшный день 11 января. В указанную дату церковь вспоминает 14 тысяч младенцев, которые были убиты в Вифлееме во времена царя Ирода. Кроме того, название появилось по причине того, что 11 января были активны темные силы.
Что нельзя делать 11 января.
Не рекомендуется начинать новые, а также важные дела. Предки верили, что ничего не реализуется. Запрещено выпускать детей на улицу. Считается, что могут возникнуть неприятности. А еще не стоит ссориться с близкими и родными людьми.
Что можно делать 11 января.
По традиции, 11 января было принято разводить костры. Это делали для того, чтобы сжечь все неприятности. Кроме того, можно погадать на суженого. Предки верили, что гадания 11 января самые правдивые.
Согласно приметам, метель указывает на то, что июль выдастся пасмурным. В том случае, если потепление 11 января, то весна окажется теплой.
