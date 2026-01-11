Ричмонд
Под Волгоградом 14 января временно отключат газ

В двух домах Волжского с 9 до 13 часов не будет газа.

Источник: Reuters

По сообщению газораспределяющей компании, 14 января 2026 года с 9.00 до 13.00 в Волжском будет временно прекращена подача газа в двух домах. Отключение затронет жильцов, проживающих по адресам: улица С. Р. Медведева, дома № 41 и 51.

Работы проводятся в рамках планового ремонта участков газопроводов низкого давления. Цель — профилактика возможных аварийных ситуаций и поддержание безопасности газоснабжения.

В указанный период жителям необходимо обязательно отключить все газовые приборы (плиты, колонки, котлы) и не пользоваться ими до восстановления подачи голубого топлива.