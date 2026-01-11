Под Волгоградом 14 января временно отключат газ

По сообщению газораспределяющей компании, 14 января 2026 года с 9.00 до 13.00 в Волжском будет временно прекращена подача газа в двух домах. Отключение затронет жильцов, проживающих по адресам: улица С. Р. Медведева, дома № 41 и 51.