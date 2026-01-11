Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Как обеспечить достаток на весь год в Васильев день, 14 января

Православная церковь 14 января отмечает память святого Василия Великого, в народе этот день называют Васильевым.

Православная церковь 14 января отмечает память святого Василия Великого, в народе этот день называют Васильевым.

Считалось, что желание, загаданное в ночь с 13 на 14 января, обязательно сбудется. После старого Нового года рекомендовалось порадовать себя новой вещью, чтобы весь год ходить в обновках.

День считался особо важным, так как он оказывал влияние на весь последующий год, поэтому его старались проводить весело и сытно.

Согласно народным приметам, в этот день в доме обязательно держали денежный запас, а в долг деньги не давали, чтобы не «отдать» свой достаток.

Приметы погоды.

Если утром снег шел, то зима снежной будет, а весна — поздней.

Снегопад — к теплому лету.

Звездная ночь — к богатому урожаю ягод.

Именины отмечают: Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Яков, Ян, Эмилия.