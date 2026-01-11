Народный календарь. Как обеспечить достаток на весь год в Васильев день, 14 января

Православная церковь 14 января отмечает память святого Василия Великого, в народе этот день называют Васильевым.
Считалось, что желание, загаданное в ночь с 13 на 14 января, обязательно сбудется. После старого Нового года рекомендовалось порадовать себя новой вещью, чтобы весь год ходить в обновках.
День считался особо важным, так как он оказывал влияние на весь последующий год, поэтому его старались проводить весело и сытно.
Согласно народным приметам, в этот день в доме обязательно держали денежный запас, а в долг деньги не давали, чтобы не «отдать» свой достаток.
Приметы погоды.
Если утром снег шел, то зима снежной будет, а весна — поздней.
Снегопад — к теплому лету.
Звездная ночь — к богатому урожаю ягод.
Именины отмечают: Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Яков, Ян, Эмилия.