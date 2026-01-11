Календарь на 11 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Скетчноутинг, или навык вести визуальные заметки, стал особенно популярен в 2010-х годах. Тогда полки книжных магазинов заполнили сборники об искусстве графического конспектирования. Его суть в том, что идеи, лекции или диалоги фиксируются не словами, а с помощью простых рисунков, символов и текстовых блоков. Такой визуальный конспект — это не просто абстрактное художество, а реальный рабочий инструмент, который десятилетиями использовали журналисты, архитекторы и ученые для анализа и запоминания информации. Он остается актуальным даже в эпоху смартфонов и цифровых камер.