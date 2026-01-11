Песню заводили: миллиарды в кинопрокате и танцы немцев под «Катюшу»

Почему немецкие блогеры танцуют под советскую «Катюшу»? Какое авторитетное зарубежное издание добавило «Иронию судьбы» в список главных новогодних фильмов? Какие сказки стали миллиардерами в праздничные выходные? Кто из российских артистов номинирован на премию Гильдии киноактеров США и как прошла церемония прощания с Брижит Бардо: «Известия» собрали дайджест культурных новостей для тех, кто в праздники устроил себе диджитал-детокс.
Миллиарды в кинопрокате.
Традиционно точкой притяжения для семей с детьми в продолжительные праздничные выходные стали кинотеатры, где развернулась новогодняя битва за зрителя. Репертуар в эти дни баловал большим выбором премьер. В лидеры ожидаемо выбились три из них — вторая часть «Чебурашки», «Буратино» и «Простоквашино», которые вышли на экраны 1 января и в первый же уикенд стали миллиардерами. Если точнее, согласно открытым данным ЕАИС, вместе к вечеру 10 января они заработали 8,5 млрд рублей и уверенно движутся дальше. Это заметно превосходит кассу за тот же период в 2025 году. С серьезным отрывом от тройки лидеров в российском бокс-офисе расположились «Три богатыря и свет клином» (премьера 25 декабря, общие сборы превысили 500 млн рублей), «Елки 12» (18 декабря, общие сборы около 730 млн) и «Добрый доктор» (8 января, общие сборы стремятся к 40 млн).
«Ирония судьбы» в списке британской The Guardian.
Культовая лирическая комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в 2026 году отметила полувековой юбилей. Впервые двухсерийный фильм, ставший неотъемлемой праздничной традицией, показали по центральному телевидению 1 января 1976 года. Накануне юбилейной даты британское издание The Guardian включило картину в топ лучших фильмов для просмотра в новогоднюю ночь. Кинокритик Фил Хоуд назвал Юрия Яковлева, сыгравшего Ипполита, советским Джоном Клизом, а музыку Микаэла Таривердиева — потрясающей, отметил при просмотре ощущение чего-то эпичного и в то же время интимного по мере того, как опускается ночь, и задал вопрос: не слишком ли поздно встретились эти родственные души? Помимо «Иронии судьбы» в список вошли «Общество мертвых поэтов», «Когда Гарри встретил Салли», хоррор-классика «Сияние» и ряд других зарубежных картин.
Юрий Колокольников в номинантах премии Гильдии актеров США.
Прошлогодний сезон запомнился триумфом российских актеров на «Оскаре» и чередой предшествующих ему премий в области кино. Тогда мир узнал о Юре Борисове и Марке Эйдельштейне, чьи имена прогремели в «Аноре» Шона Бейкера.
Теперь еще один наш соотечественник претендует на зарубежную награду. 7 января 2026 года стало известно, что Юрий Колокольников номинирован на премию Гильдии киноактеров США Actor Awards в составе сериала «Белый лотос». В третьем сезоне сатиры Майка Уайта он сыграл второстепенную роль — русского с криминальным прошлым по имени Влад. Его коллегами по площадке стали Джейсон Айзекс, Патрик Шварцнеггер, Эми Ли Вуд, Сэм Рокуэлл. Церемония состоится 1 марта. Конкуренцию в номинации «Лучший актерский состав в драматическом сериале» «Белому лотосу» составят «Дипломатка», «Лэндмен», «Питт» и «Разделение».
Во Франции простились с Брижит Бардо.
С выдающейся актрисой и одной из красивейших женщин в истории кино Брижит Бардо простились во Франции 7 января. Она ушла 28 декабря в возрасте 91 года. Позднее ее муж Бернар Д’Ормаль в интервью изданию Paris Match сообщил, что причиной стала онкология. Семья отказалась от официальных почестей.
Закрытая церемония прошла в католической церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон в курортном городе Сен-Тропе на побережье Средиземного моря. Проститься пришла и певица Мирей Матье. В своей речи она отметила, что Брижит Бардо олицетворяла Францию и обладала поразительной красотой — как физической, так и душевной. На улицах Сен-Тропе тем временем собрались сотни людей, чтобы почтить память кумира. Актрису похоронили на Морском кладбище в семейном склепе неподалеку от могилы режиссера Роже Вадима — ее первого мужа, чей фильм «И Бог создал женщину» в свое время прославил имя Брижит Бардо на весь мир.
Немецкие рейверы затанцевали под «Катюшу».
Блогеры из Германии 2026 год начали в ритме Slavic Techno (славянское техно). В соцсетях они публикуют ролики под ремиксы легендарной советской «Катюши» и прогремевшей «Матушки».
Началось всё это с трека Vielleicht Vielleicht немецких исполнителей MilleniumKid и JBS. В соцсетях завирусились видео с танцами под эту песню местного блогера и модели Самуэля Домена, которые привели в восторг российскую женскую аудиторию. Девушки стали писать тысячи комментариев под его постами. Более того, парня на русский лад они переименовали в Семена, а тренд по названию трека — в «Филяй-филяй».
Молодой человек, однако, к поклонницам из России ответной любви не продемонстрировал — потребовал комментарии писать на английском. Гордые русские дамы приняли это за «красный флаг» и Самуэля-Семена быстро «отменили». Тем более что к тренду вовремя подключились другие местные рейверы — Янник и Майк, в чьи блоги перекочевали пользователи. Ребята оказались более радушны к подписчицам из РФ и для них стали Ваней и Мишей.
«— Миша, ты видел, что вообще творится в России? — Да, Ваня. Это просто невероятно! Я никогда раньше не испытывал такой любви и поддержки! — Да, мы должны их порадовать к Новому году!», — говорят парни на ломаном русском в одном из специально снятых видео, прежде чем уйти в отрыв под «Дискотеку Аварию».
В комментариях под каждым новым постом парней, где они продолжают делиться успехами по освоению языка и танцуют под другие знакомые песни, теперь русский чат с комплиментами и шутками о том, что наши девушки завоевали немцев. Место сбора участницы нежно называют Филяйском.