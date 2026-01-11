Песню заводили: миллиарды в кинопрокате и танцы немцев под «Катюшу»

Традиционно точкой притяжения для семей с детьми в продолжительные праздничные выходные стали кинотеатры, где развернулась новогодняя битва за зрителя. Репертуар в эти дни баловал большим выбором премьер. В лидеры ожидаемо выбились три из них — вторая часть «Чебурашки», «Буратино» и «Простоквашино», которые вышли на экраны 1 января и в первый же уикенд стали миллиардерами. Если точнее, согласно открытым данным ЕАИС, вместе к вечеру 10 января они заработали 8,5 млрд рублей и уверенно движутся дальше. Это заметно превосходит кассу за тот же период в 2025 году. С серьезным отрывом от тройки лидеров в российском бокс-офисе расположились «Три богатыря и свет клином» (премьера 25 декабря, общие сборы превысили 500 млн рублей), «Елки 12» (18 декабря, общие сборы около 730 млн) и «Добрый доктор» (8 января, общие сборы стремятся к 40 млн).