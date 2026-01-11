Он пугает: семейная жизнь величайшего мастера ужасов

Продемонстрировав таким образом чрезвычайно зоркий глаз Мадам, как часто называли Альму в съемочных группах, автор книги отматывает хронологию назад и подробно рассказывает о семейном бэкграунде Альфреда и Альмы, которые попали в тогда еще только зарождавшийся как полноценное искусство кинематограф, если так можно выразиться, «от сохи». Особенно это касается Альмы, которую отец-подмастерье привел на Твикнемскую киностудию, где 16-летняя tea girl, подававшая чай, быстро превратилась в редактора монтажа и помощницу по сценарию (continuity girl). Всё это выдает в Альме женщину недюжинных способностей, с которой будущий муж просто не отваживался заговорить в первые два года совместной работы на Ислингтонской киностудии: «Она работала тут уже давно, была несравненно опытнее. Он сразу обратил на нее внимание и вскоре узнал, что она специалист по монтажу, занимается нарезкой и подгонкой кадров. Она была маленького роста, с темно-рыжими кудрями, в больших очках — и лучилась оптимизмом, энергией и умом. Ему казалось, что она пугающе уверена в себе. На тот момент он лучше откусил бы себе язык, чем заговорил с ней». Вполне можно предположить, что в дальнейшем, чтобы не слишком демонстрировать свое превосходство, Альма выбрала щадящую по отношению к комплексам Хичкока тактику максимальной скромности: «Став женой Альфреда Хичкока, будущего мастера саспенса, Альма в следующие годы уйдет в тень. Это будет ее выбор, ее воля. И всё же она никогда не станет женщиной за мужней спиной, но как минимум женщиной рядом с мужем».