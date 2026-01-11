Ямальцев пригласили в музей-холодильник с ледяным камином и кроватью из шкур

Сотрудники Тазовского районного краеведческого музея сообщили в своем сообществе в соцсети, что интерес к ледяному музею устойчиво растет: за последнее время его уже посетили свыше 188 человек. Экскурсии проводят ежедневно, гости спускаются по деревянной лестнице в ледяные тоннели, где осматривают скульптуры и композиции, посвященные мифам и преданиям коренных народов Севера, а также их традиционному быту.