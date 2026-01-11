Ямальцев пригласили в музей-холодильник с ледяным камином и кроватью из шкур

В подземелье обставлена настоящая снежная комната.
Жителей и гостей Ямала пригласили посетить музей вечной мерзлоты, созданный в бывшем природном холодильнике в поселке Тазовский (ЯНАО). Он расположен на глубине более 15 метров под землей, где для туристов оборудованы ледяные коридоры, камин, экспозиции с национальной утварью и кровать, укрытая шкурами. Об этом сообщили администраторы сообщества «Ямало-Ненецкий автономный округ» в соцсети «ВКонтакте».
«Этот уникальный музей создан в бывшем природном холодильнике, который годами вручную вырубали в вечной мерзлоте для хранения рыбы в середине прошлого века», — говорится в сообщении паблика «Ямало-Ненецкий автономный округ» в «ВКонтакте». Сейчас вместо ящиков с рыбой здесь устанавливают ледяные скульптуры и тематические инсталляции.
Так, например, построена стена из льда с замороженной в нем рыбой. Установлены ледяные фигуры оленей. Также оборудована комната с камином и кроватью, устеленной шкурами.
Сотрудники Тазовского районного краеведческого музея сообщили в своем сообществе в соцсети, что интерес к ледяному музею устойчиво растет: за последнее время его уже посетили свыше 188 человек. Экскурсии проводят ежедневно, гости спускаются по деревянной лестнице в ледяные тоннели, где осматривают скульптуры и композиции, посвященные мифам и преданиям коренных народов Севера, а также их традиционному быту.
Как ранее писало URA.RU, в Салехарде (ЯНАО) планируют создать свой музей вечной мерзлоты. Работы уже идут.