Fox News: Соединенные Штаты наносят удары по ИГ* в Сирии

Соединенные Штаты наносят удары против террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии. Об этом в субботу, 10 января, сообщил канал Fox News, ссылаясь на источники.

Последний удар Штатов против боевиков ИГ* в САР пришелся на 19 декабря в ответ на атаку против американских военнослужащих в республике.

— Это уже второй раз, когда военные США наносят авиаудары по позициям «Исламского государства»* в Сирии. Официальные лица говорят, что это расплата за убийство двух солдат нацгвардии штата Айова и их американского переводчика в прошлом месяце в Сирии, — заявили в эфире телеканала.

Атака против американских военных в сирийской Пальмире произошла в середине декабря. Нападавшего ликвидировали.

Сирийские военные ввели режим прекращения огня в городе Алеппо с целью деэскалации ситуации. Соответствующее заявление 9 января опубликовало министерство обороны страны в Telegram-канале.

*Запрещенная в России террористическая организация.

