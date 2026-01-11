Fox News: Соединенные Штаты наносят удары по ИГ* в Сирии

Соединенные Штаты наносят удары против террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии. Об этом в субботу, 10 января, сообщил канал Fox News, ссылаясь на источники.
Последний удар Штатов против боевиков ИГ* в САР пришелся на 19 декабря в ответ на атаку против американских военнослужащих в республике.
— Это уже второй раз, когда военные США наносят авиаудары по позициям «Исламского государства»* в Сирии. Официальные лица говорят, что это расплата за убийство двух солдат нацгвардии штата Айова и их американского переводчика в прошлом месяце в Сирии, — заявили в эфире телеканала.
Атака против американских военных в сирийской Пальмире произошла в середине декабря. Нападавшего ликвидировали.
Сирийские военные ввели режим прекращения огня в городе Алеппо с целью деэскалации ситуации. Соответствующее заявление 9 января опубликовало министерство обороны страны в Telegram-канале.
*Запрещенная в России террористическая организация.