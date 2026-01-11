Ричмонд
Вступил в силу закон о больничных. Сколько заплатят работникам в 2026 году

С 1 января 2026 года появились новшества, которые касаются вопросов оформления и оплаты пособия по нетрудоспособности. Что изменилось в законах и сколько заплатят сотрудникам на больничном?

Какой закон вступит в силу с 1 января 2026 года и как изменятся начисления больничных.

С 1 января 2026 года вступил в силу Федеральный закон «О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности».

— Эксперимент будет проводиться до 31 декабря 2028 года включительно. Теперь люди, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», смогут добровольно вступить в правоотношения по добровольному социальному страхованию и в случае уплаты страховых взносов получать пособия по временной нетрудоспособности. Ранее такое право было только у индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов, — рассказала юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.

Вступление в правоотношения по добровольному страхованию для самозанятых будет иметь свои особенности. Так, уплату взносов нужно производить ежемесячно, застрахованные смогут самостоятельно выбирать стоимость страхового года из двух вариантов и исходя из сделанного выбора уплачивать взносы. Размер пособия при наступлении страхового случая будет различаться. Если застрахованный человек уплачивал взносы в наименьшем размере, размер пособия также будет выплачиваться в меньшем размере.

— Страховые суммы на полный календарный месяц могут составить 35 000 рублей или 50 000 рублей. Тариф страхового взноса устанавливается в размере 3,84 процента страховой суммы. Право на получение пособия у самозанятых возникнет по истечении шести месяцев уплаты страховых взносов, — уточнила Екатерина Ноженко.

Средний заработок для исчисления пособия по временной нетрудоспособности застрахованным лицам принимается равным 70 процентам от страховой суммы — для застрахованных, уплачивающих страховые взносы более шести, но менее двенадцати календарных месяцев подряд. 100 процентов от страховой суммы он составит для застрахованных, уплачивающих страховые взносы в течение двенадцати и более календарных месяцев подряд.

На сколько вырастут суммы больничных для наёмных работников.

Минимальная выплата по больничному зависит от минимального размера оплаты труда. С 1 января 2026 года МРОТ вырастет до 27 093 рублей. Соответственно, увеличится и минимальная сумма пособия по нетрудоспособности.

— Что касается максимального размера больничного, то в 2026 году получить его смогут только люди, кто в 2024 году в среднем в месяц зарабатывал больше 185 000 рублей, а в 2025-м — более 230 000 рублей, — рассказала юрист Елена Кузнецова.