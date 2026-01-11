Вступил в силу закон о больничных. Сколько заплатят работникам в 2026 году

Вступление в правоотношения по добровольному страхованию для самозанятых будет иметь свои особенности. Так, уплату взносов нужно производить ежемесячно, застрахованные смогут самостоятельно выбирать стоимость страхового года из двух вариантов и исходя из сделанного выбора уплачивать взносы. Размер пособия при наступлении страхового случая будет различаться. Если застрахованный человек уплачивал взносы в наименьшем размере, размер пособия также будет выплачиваться в меньшем размере.