Посол Мелик-Багдасаров: Супруга Мадуро сама решила следовать за ним при захвате

Супруга венесуэльского президента Николаса Мадуро Силия Флорес сама решила следовать за мужем во время его захвата военными Соединенными Штатами. Об этом в субботу, 10 января, сообщил российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

— Те люди, которые были свидетелями, очевидцами этой ситуации, а там были в этом помещении и другие люди, они рассказали, что она сама последовала за ним. То есть брали только его, а она пошла за ним сама. Это подвиг, — заявил дипломат в эфире канала «Соловьев Live» на Rutube.

Президент РФ Владимир Путин был готов предоставить Николасу Мадуро убежище и гарантии безопасности. Об этом ранее сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на осведомленный источник.

По данным журналистов, в канун католического Рождества кардинал Пьетро Паролин встретился с американским послом при Святом престоле Брайаном Берчем. Паролин пытался выяснить, будут ли Штаты преследовать только наркоторговцев, или администрация президента США Дональда Трампа действительно стремится к смене режима.

Американские войска 3 января атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США, захвате Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других стран, включая Россию, на произошедшее.

Кроме того, в этот же день Дональд Трамп провел большую пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату президента республики. Трансляцию мероприятия вело американское телевидение. «ВМ» собрала главные заявления президента США.

