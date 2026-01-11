Стало известно, сколько жителей Ямала пользуются картой «Морошка»

Карту «Морошка» жители региона оформляют для своих детей.
Более половины жителей Ямало-Ненецкого автономного округа оформили цифровую карту «Морошка». Только за прошлый год к проекту присоединились 100 тысяч человек. Теперь этим сервисом пользуются 350 тысяч ямальцев. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.
«Картой “Морошка” пользуются уже 350 тысяч ямальцев. Каждый из них находит в большом наборе сервисов и услуг пользу для себя и своей семьи», — сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
В 2025 году в «Морошке» появился единый календарь мероприятий. В нем пользователь может видеть расписание школьных уроков, кружков, спортивных секций, тренировок и культурных событий. Всего по карте «Морошка» оказано свыше 5,5 миллиона услуг.
В правительстве округа подчеркнули, что проект реализуется совместно с национальной платежной системой «Мир» в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». «Морошка» запущена по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
Как сообщало URA.RU ранее, по обновленной программе «Морошка» авиакомпания «Ямал» открыла продажу авиабилетов для всех ямальских школьников. По новым условиям с января 2026 года льготным тарифом смогут пользоваться все учащиеся ЯНАО, в том числе не имеющие постоянной регистрации в регионе.