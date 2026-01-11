Стало известно, сколько жителей Ямала пользуются картой «Морошка»

Более половины жителей Ямало-Ненецкого автономного округа оформили цифровую карту «Морошка». Только за прошлый год к проекту присоединились 100 тысяч человек. Теперь этим сервисом пользуются 350 тысяч ямальцев. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.