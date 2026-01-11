Ричмонд
Нобелевский комитет высказался о возможности передачи премии мира Трампу

Нобелевскую премию невозможно передать другому лицу. Об этом в субботу, 10 января, высказались в Норвежском Нобелевском комитете.

— После объявления о присуждении Нобелевской премии она не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам. Решение является окончательным и действует всегда, — сказано на сайте комитета.

Уточняется, что ни один из присуждающих премии комитетов в Стокгольме и Осло никогда не рассматривал возможности отозвать уже врученную награду.

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Норвежский Нобелевский комитет отметил ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. Кто такая Мария Корина Мачадо и чем она известна — в материале «Вечерней Москвы».

7 января президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social пост, в котором описал свои достижения в укреплении обороноспособности НАТО и сохранении Украины. Он заявил, что завершил восемь войн, а Норвегия «трусливо не стала давать ему Нобелевскую премию мира.».

