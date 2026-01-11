Чем пугают климатологи: 2025 год был рекордным. Какую жару ждать России в 2026-м?

Аномальная жара летом 2026 года — о чём предупреждают климатологи.
2025 год вошёл в историю климатологии как один из самых тёплых в наблюдаемой истории — согласно обновлённым данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), он, вероятно, станет вторым или третьим по общей средней температуре за всё время метеонаблюдений. Это указывает не просто на аномальную жару в один отдельно взятый период, а на устойчивую тенденцию, которая продолжается несколько десятилетий и указывает на ускоряющееся изменение климата.
«Последние 11 лет, с 2015 по 2025 год, в отдельности станут одиннадцатью самыми тёплыми годами за 176-летнюю историю наблюдений, при этом три последних года станут тремя самыми тёплыми годами за всю историю наблюдений. Средняя температура у поверхности земли в январе — августе 2025 года была на 1,42 градуса ± 0,12 выше доиндустриального среднего значения», — говорится в сообщении ВМО.
Согласно отчёту ВМО, продолжительная жара 2025 года сопровождалась температурными аномалиями практически во всех регионах мира. Сухие и горячие условия зафиксированы как в городских агломерациях, так и в сельских регионах, где традиционно климатические эффекты проявляются мягче. Несмотря на то, что конкретные цифры температур по странам могут варьироваться из-за региональных погодных колебаний, глобальный тренд ясен: температура поверхности Земли в 2025 году уверенно занимает верхние позиции в глобальном рейтинге рекордов.
Главная причина изменения климата — накопленные за десятилетия парниковые газы, прежде всего — диоксид углерода и метан, которые создают эффект «усиленного тепличного эффекта», задерживая излучаемое поверхностью планеты тепло. Эксперты утверждают, что продолжительная жара 2025 года не была случайным погодным феноменом: она была усилена устойчивым потеплением, наблюдаемым с конца XX века, и сигнализирует о том, что климатическая система Земли испытывает глубокие структурные изменения, которые уже начинают проявляться в виде экстремальных погодных явлений, от засух до рекордных температур летом.
На 2026 год прогнозы метеорологов и климатологов также неутешительны. Хотя естественные климатические колебания, например, циклы Эль-Ниньо/Ла-Нинья, могут временно ослабить или усилить глобальные температуры в краткосрочной перспективе, долгосрочная тенденция показывает, что средние температуры остаются на крайне высоком уровне. Это значит, что даже при влиянии временных колебаний будущие сезоны, вероятно, будут отмечены жарой, которая станет новым климатическим стандартом, а не исключением.
Глобальное потепление: риски для продовольственной безопасности и здоровья людей.
Глобальное потепление — устойчивое повышение средней температуры поверхности планеты — остаётся центральным фактором климатического кризиса. Научные оценки показывают, что антропогенные выбросы парниковых газов привели к тому, что средняя температура планеты уже превышает климатические нормы доиндустриальной эпохи, и в будущем климатологи прогнозируют дальнейший рост. Большинство климатических моделей сходятся в том, что средние глобальные температуры в ближайшие годы останутся высокими, а вероятность новых рекордов крайне велика.
Среди ключевых механизмов усиления глобального потепления — феномен так называемого арктического усиления. Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, Арктика нагревается примерно в три раза быстрее, чем глобальная средняя температура поверхности, что приводит к ускоренному таянию льдов, разрушению льдистых щитов и нарушению климатических систем, регулирующих атмосферную циркуляцию.
Эксперты предупреждают, что без значительного сокращения выбросов парниковых газов средние температуры в мире продолжат расти и многие регионы столкнутся с длительными периодами экстремальной жары, что усилит риски для продовольственной безопасности, здоровья населения и инфраструктуры.
Согласно прогнозам, в ближайшие годы даже при возможных сезонных вариациях глобальное потепление продолжит оказывать давление на климатическую систему планеты, причём экстремальные температурные пики не только сохранятся, но и усилятся. Это означает, что температуры, которые ещё недавно казались рекордными, могут стать нормой.
Ураганы на Атлантике: как потепление океана меняет силу штормов.
Атлантический океан в последние годы становится одним из ключевых индикаторов климатических изменений. В 2025 году учёные зафиксировали устойчиво повышенные температуры поверхности океана, особенно в тропической и субтропической зонах. Именно эти воды служат «топливом» для тропических циклонов, ураганов и штормов. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, температура поверхности Атлантики в ряде регионов в 2025 году превышала климатическую норму на 1−1,5 градуса, что считается крайне высоким показателем.
Повышение температуры океана напрямую связано с ростом интенсивности ураганов. Современные климатические исследования показывают: потепление не обязательно увеличивает общее число тропических циклонов, но делает их более мощными, быстро усиливающимися и разрушительными. В 2025 году метеорологи неоднократно фиксировали феномен «быстрого усиления», когда тропический шторм за сутки превращался в ураган высокой категории. Это явление ранее считалось редким, однако теперь оно становится частью новой климатической реальности.
Климатологи связывают этот процесс с накоплением тепловой энергии в верхних слоях океана. Тёплая вода усиливает конвекцию, повышает влажность атмосферы и создаёт условия для формирования более глубоких и мощных циклонов. Кроме того, глобальное потепление изменяет вертикальную структуру атмосферы, снижая так называемый «ветровой сдвиг», который ранее сдерживал развитие ураганов. В результате шторма сохраняют силу дольше и способны проникать в более северные широты.
Сокращение зимы и аномальная жара: какая погода будет в России в 2026 году.
Россия — одна из стран, наиболее чувствительных к изменениям климата. В нашей стране, по прогнозам специалистов, также в ближайшие годы будут наблюдаться температуры воздуха, превышающие климатическую норму.
Климатолог и академик РАН Владимир Клименко предупредил, что в РФ ближайшие сотни лет не предвидятся сильные морозы, которые полстолетия назад считались нормой в зимний период. По его словам, в Москве температура воздуха зимой больше никогда не будет держаться ниже −30 градусов в течение продолжительного времени, а наступившая зима снова будет аномально тёплой.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в 2026 году климатическая весна наступит раньше многолетних сроков. Причём, по его словам, тенденция на сокращение зим и быстрое потепление в весенний период будет сохраняться и в дальнейшем.
Особое внимание учёных привлекает ситуация в Арктической зоне России и регионах с вечной мерзлотой. Таяние мёрзлых грунтов приводит к деформации зданий, трубопроводов и транспортной инфраструктуры. В 2025 году в ряде северных регионов фиксировались аварии и локальные техногенные инциденты, напрямую связанные с потерей устойчивости почв.
Центральная часть России и южные регионы всё чаще сталкиваются с продолжительными волнами жары и засухами. В 2025 году в Поволжье и на юге страны отмечались периоды экстремально высоких температур, сопровождавшиеся дефицитом осадков. Это оказывает прямое влияние на сельское хозяйство. Одновременно возрастает риск природных пожаров, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, где сочетание жары и сухой погоды создаёт благоприятные условия для масштабных возгораний.
Соответственно, вероятность повторения аномальных погодных сценариев в 2026 году, а также в ближайшие годы остаётся высокой. Прогнозы указывают на сохранение тенденции к тёплым зимам, жаркому лету и увеличению числа экстремальных погодных явлений — от ливней до продолжительных периодов жары.