Чем пугают климатологи: 2025 год был рекордным. Какую жару ждать России в 2026-м?

2025 год вошёл в историю климатологии как один из самых тёплых в наблюдаемой истории — согласно обновлённым данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), он, вероятно, станет вторым или третьим по общей средней температуре за всё время метеонаблюдений. Это указывает не просто на аномальную жару в один отдельно взятый период, а на устойчивую тенденцию, которая продолжается несколько десятилетий и указывает на ускоряющееся изменение климата.