Хакеры украли данные 17,5 млн аккаунтов Instagram*

По данным специалистов, украденная информация может быть использована для фишинговых атак, взлома аккаунтов и кражи денег. Уязвимость, из-за которой произошла утечка, возникла ещё в 2024 году, однако Meta* пока не дала официального комментария.
Ранее МВД объяснило, как действовать при утечке личных данных. Чем быстрее человек примет меры — сменит пароли, заблокирует карты и проверит активные сессии — тем меньше риск кражи. Особенно важно срочно реагировать, если те же пароли использовались и в других сервисах.
* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta**.
** Признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.