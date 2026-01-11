Хакеры украли данные 17,5 млн аккаунтов Instagram*

Ранее МВД объяснило, как действовать при утечке личных данных. Чем быстрее человек примет меры — сменит пароли, заблокирует карты и проверит активные сессии — тем меньше риск кражи. Особенно важно срочно реагировать, если те же пароли использовались и в других сервисах.