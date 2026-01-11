Ричмонд
Хакеры украли данные 17,5 млн аккаунтов Instagram*

Хакеры похитили данные более 17,5 миллиона аккаунтов Instagram*, предупредила американская компания Malwarebytes. Среди похищенной информации — имена пользователей, номера телефонов, электронные адреса, физические адреса и другие личные данные.

Источник: Life.ru

По данным специалистов, украденная информация может быть использована для фишинговых атак, взлома аккаунтов и кражи денег. Уязвимость, из-за которой произошла утечка, возникла ещё в 2024 году, однако Meta* пока не дала официального комментария.

Ранее МВД объяснило, как действовать при утечке личных данных. Чем быстрее человек примет меры — сменит пароли, заблокирует карты и проверит активные сессии — тем меньше риск кражи. Особенно важно срочно реагировать, если те же пароли использовались и в других сервисах.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta**.

** Признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.