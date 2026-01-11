Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкого студента по обмену убили в Колумбии

В Колумбии застрелили 26-летнего немецкого студента, который находился в стране по программе обмена. Его тело обнаружили на севере Колумбии, недалеко от границы с Венесуэлой. По данным издания Need To Know, он получил два пулевых ранения в грудь.

В Колумбии застрелили 26-летнего немецкого студента, который находился в стране по программе обмена. Его тело обнаружили на севере Колумбии, недалеко от границы с Венесуэлой. По данным издания Need To Know, он получил два пулевых ранения в грудь.

По предварительной версии местных властей, преступники попытались угнать мотоцикл молодого человека, но он оказал сопротивление, после чего его застрелили. Однако угонщики не смогли завести транспортное средство и скрылись с места преступления. Данная информация пока проверяется правоохранительными органами.

Отмечается, что студент в течение нескольких месяцев изучал экологию в колумбийском университете — партнере Технического университета Дармштадта. Перед возвращением в ФРГ он решил совершить путешествие по Колумбии на мотоцикле.

МИД Германии поддерживает постоянную связь с семьей погибшего.

Колумбийские власти объявили награду в 70 миллионов колумбийских песо (около 16 тысяч евро) за информацию, которая поможет установить личности и задержать убийц студента.

В октябре 2025 года на АЗС в пригороде украинского Тернополя зарезали гражданина Колумбии. Об этом сообщил украинский портал «Страна.ua», ссылаясь на местные паблики.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше