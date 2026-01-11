Немецкого студента по обмену убили в Колумбии

В Колумбии застрелили 26-летнего немецкого студента, который находился в стране по программе обмена. Его тело обнаружили на севере Колумбии, недалеко от границы с Венесуэлой. По данным издания Need To Know, он получил два пулевых ранения в грудь.
По предварительной версии местных властей, преступники попытались угнать мотоцикл молодого человека, но он оказал сопротивление, после чего его застрелили. Однако угонщики не смогли завести транспортное средство и скрылись с места преступления. Данная информация пока проверяется правоохранительными органами.
Отмечается, что студент в течение нескольких месяцев изучал экологию в колумбийском университете — партнере Технического университета Дармштадта. Перед возвращением в ФРГ он решил совершить путешествие по Колумбии на мотоцикле.
МИД Германии поддерживает постоянную связь с семьей погибшего.
Колумбийские власти объявили награду в 70 миллионов колумбийских песо (около 16 тысяч евро) за информацию, которая поможет установить личности и задержать убийц студента.
В октябре 2025 года на АЗС в пригороде украинского Тернополя зарезали гражданина Колумбии. Об этом сообщил украинский портал «Страна.ua», ссылаясь на местные паблики.