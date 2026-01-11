Хуснутдинов стал девятым российским хоккеистом в XXI веке, оформившим покер в матче НХЛ

Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов вошёл в историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ), став девятым российским игроком в XXI веке, которому удалось забросить четыре шайбы в одном матче.
Это достижение он оформил в игре регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс», завершившейся со счётом 10:2. Его покер также стал первым для самого «Бостона» с ноября 2021 года, когда четырьмя голами отметился канадец Патрис Бержерон.
В текущем столетии покеры российских хоккеистов ранее удавались Александру Овечкину (четырежды), Павлу Буре (дважды), Алексею Яшину, Илье Ковальчуку, Виктору Козлову, Алексею Ковалёву, Артемию Панарину и Денису Гурьянову (по одному разу), причём Гурьянов — единственный, кто сделал это в матчах плей-офф.
До этого, в XX веке, четырёхголевые матчи на счету Сергея Федорова и Александра Могильного (по два), а также Алексея Жамнова, Вячеслава Козлова, Александра Селиванова и Павла Буре. Абсолютными рекордсменами среди россиян по количеству голов в одной игре остаются Алексей Жамнов и Сергей Федоров, забрасывавшие по пять шайб.
Ранее сообщалось, что Овечкин установил рекорд НХЛ XXI века.
