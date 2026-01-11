Хуснутдинов стал девятым российским хоккеистом в XXI веке, оформившим покер в матче НХЛ

До этого, в XX веке, четырёхголевые матчи на счету Сергея Федорова и Александра Могильного (по два), а также Алексея Жамнова, Вячеслава Козлова, Александра Селиванова и Павла Буре. Абсолютными рекордсменами среди россиян по количеству голов в одной игре остаются Алексей Жамнов и Сергей Федоров, забрасывавшие по пять шайб.