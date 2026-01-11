Бронзовый призёр Евро‑2008 Юрий Жирков вошёл в тренерский штаб «Динамо»

42-летний Жирков завершил карьеру футболиста в феврале 2023 года, отыграв за такие клубы, как ЦСКА, «Челси», «Зенит», «Анжи» и «Химки». В сборной России он провёл 105 матчей, стал бронзовым призером Евро‑2008 и дошёл до четвертьфинала ЧМ‑2018. Сейчас «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер‑лиги, набрав 21 очко.