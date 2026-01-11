Ричмонд
Бронзовый призёр Евро‑2008 Юрий Жирков вошёл в тренерский штаб «Динамо»

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года Юрий Жирков официально стал частью тренерского штаба московского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Вместе с ним ассистентом главного тренера Ролана Гусева назначен Роман Шаронов, а аргентинец Агустин Киильяборда возглавит работу по физической подготовке.

Источник: Life.ru

42-летний Жирков завершил карьеру футболиста в феврале 2023 года, отыграв за такие клубы, как ЦСКА, «Челси», «Зенит», «Анжи» и «Химки». В сборной России он провёл 105 матчей, стал бронзовым призером Евро‑2008 и дошёл до четвертьфинала ЧМ‑2018. Сейчас «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер‑лиги, набрав 21 очко.

Ранее Life.ru писал, что Хуан Карседо стал новым главным тренером московского «Спартака». Испанский специалист приступил к работе с командой 8 января, а его штаб пополнят ассистенты, тренер вратарей и физио. Карседо возглавит красно-белых после работы на Кипре и сохранит текущих специалистов клуба.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.