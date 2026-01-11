Россиянам назвали стоимость покупки пенсионных баллов в 2026 году

Согласно информации, предоставленной ТАСС членом комиссии Общественной палаты РФ Евгением Машаровым, стоимость одного пенсионного балла с 1 января 2026 года составляет 65 600 рублей. Напомним, для получения страховой пенсии требуется минимум 30 баллов и не менее 15 лет страхового стажа. При этом для большинства граждан (кроме самозанятых) действует ограничение: приобрести таким образом можно не более половины требуемого стажа, то есть до 7,5 лет. В денежном выражении на 2026 год максимальный объем покупки ограничен 8,7 пенсионными баллами.