Россиянам назвали стоимость покупки пенсионных баллов в 2026 году

Граждане России, не набравшие достаточного количества пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов — ИПК) или необходимого стажа для назначения страховой пенсии по старости, имеют возможность докупить недостающее.
Согласно информации, предоставленной ТАСС членом комиссии Общественной палаты РФ Евгением Машаровым, стоимость одного пенсионного балла с 1 января 2026 года составляет 65 600 рублей. Напомним, для получения страховой пенсии требуется минимум 30 баллов и не менее 15 лет страхового стажа. При этом для большинства граждан (кроме самозанятых) действует ограничение: приобрести таким образом можно не более половины требуемого стажа, то есть до 7,5 лет. В денежном выражении на 2026 год максимальный объем покупки ограничен 8,7 пенсионными баллами.
Страховая пенсия, формируемая из фиксированной выплаты и накопленных ИПК, является основным видом пенсионного обеспечения и назначается по старости, инвалидности или потере кормильца. Количество баллов зависит от продолжительности трудовой деятельности и размера заработной платы, а их стоимость ежегодно индексируется государством. До достижения пенсионного возраста гражданин может зарабатывать до 10 ИПК в год, а продолжающим работу пенсионерам начисляется до трёх баллов ежегодно.
