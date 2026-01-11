В центре Кургана ради прокуроров запретят парковку

«В связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного Дню работника прокуратуры РФ, администрация города Кургана постановляет: запретить остановку и стоянку транспортных средств, кроме автомобилей посетителей мероприятия по пропускам, на парковочной площадке вблизи здания по улице Гоголя, дом 83, напротив Курганского театра драмы. Запрет будет действовать 12 января с 7:00 до 18:00», — сообщается в документе на сайте мэрии.