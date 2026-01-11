Ричмонд
В центре Кургана ради прокуроров запретят парковку

В центре Кургана запретят парковку ради сотрудников прокуратуры. 12 января они будут отмечать свой профессиональный праздник, поэтому в районе главной городской площади весь день парковка будет запрещена. Об этом сообщается в постановлении мэрии.

В Кургане напротив драмтеатра запретят парковку всем, кроме прокуроров.

«В связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного Дню работника прокуратуры РФ, администрация города Кургана постановляет: запретить остановку и стоянку транспортных средств, кроме автомобилей посетителей мероприятия по пропускам, на парковочной площадке вблизи здания по улице Гоголя, дом 83, напротив Курганского театра драмы. Запрет будет действовать 12 января с 7:00 до 18:00», — сообщается в документе на сайте мэрии.

Ранее сообщалось, что в Кургане до 27 февраля 2026 года действует запрет на остановку и стоянку транспорта на площади имени Ленина. Он связан с проведением новогодней выставки-продажи.