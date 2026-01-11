Ричмонд
Кубанского чиновника, обматерившего спасателей, уволили

Глава Калининского района Краснодарского края Виктор Кузьминов уволил своего первого заместителя Андрея Антоненко за грубое отношение к сотрудникам Спасотряда.

— Андрей Григорьевич, находясь на территории Спасотряда 30 декабря, допустил грубое и некорректное поведение по отношению к сотрудникам. Такое нарушение профессиональной этики муниципального служащего недопустимо, — написал он в Telegram-канале.

Решение об увольнении вступит в силу в понедельник, 12 января.

На видео, которое распространилось в социальных сетях, Антоненко кричал на спасателя, угрожая и нецензурно выражаясь. При этом, судя по его речи, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В ноябре 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что федеральные власти никак не отреагировали на скандал, связанный с использованием им нецензурной брани при увольнении чиновника.

14 октября во время визита в Кинельский район Федорищев раскритиковал состояние социальных объектов, включая школы и Дом культуры, а также обнаружил в траве закладной камень с поврежденной мемориальной табличкой. Он, выразившись матом, уволил главу района во время проверки школы, когда чиновники подошли к камню с разбитой мемориальной табличкой в честь ветеранов Великой Отечественной войны.

