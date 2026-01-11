Кубанского чиновника, обматерившего спасателей, уволили

14 октября во время визита в Кинельский район Федорищев раскритиковал состояние социальных объектов, включая школы и Дом культуры, а также обнаружил в траве закладной камень с поврежденной мемориальной табличкой. Он, выразившись матом, уволил главу района во время проверки школы, когда чиновники подошли к камню с разбитой мемориальной табличкой в честь ветеранов Великой Отечественной войны.