«Останется в сердцах»: в Тюменской области прощаются с известным руководителем и экс-депутатом

Ялуторовчане прощаются с Лидией Таловиковой.
В Ялуторовске (Тюменская область) в воскресенье, 11 января, пройдет прощание с бывшим депутатом городской Думы и многолетним руководителем местного центра социального обслуживания Лидией Таловиковой. Она скончалась на 77-м году жизни. Об этом сообщается в официальной группе администрации муниципалитета во «ВКонтакте».
«Ее активная жизненная позиция и авторитет были востребованы на уровне города и области: она была помощником депутата Тюменской областной Думы, сама избиралась депутатом Ялуторовской городской Думы, внося значительный вклад в развитие социальной сферы. Церемония прощания запланирована с 13 до 14 часов в Центре национальных культур (ЦНК)», — говорится в сообщении официальной группы администрации Ялуторовска.
Администрация и Ялуторовская городская Дума выразили соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Таловиковой. Она начинала старшей пионерской вожатой в школах города, затем трудилась в городском отделе народного образования, возглавляла Центр организации досуга. Особое место в ее деятельности занял Ялуторовский центр социального обслуживания населения, который она многие годы возглавляла.
Лидия Таловикова имела медицинское и педагогическое образование и, по оценке коллег, умело сочетала профессиональные знания с организаторскими способностями. После выхода на пенсию Таловикова продолжила общественную работу. Более десяти лет она возглавляла городской Совет ветеранов.