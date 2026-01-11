В «Шереметьево» пассажирам раздали 10 тысяч сэндвичей

По данным воздушной гавани, в настоящее время аэропорт работает без ограничений и в полном объеме обслуживает прилетающие и вылетающие рейсы. Отмечается, что багаж прибывающих пассажиров обрабатывается и выдается в штатном режиме, задержек и скоплений людей в зонах выдачи нет. В «Шереметьево» уточнили, что все технологические службы переведены на усиленный режим работы с учетом погодных условий и увеличенной нагрузки на инфраструктуру.