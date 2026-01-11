В «Шереметьево» пассажирам раздали 10 тысяч сэндвичей

В «Шереметьево» ранее произошли массовые задержки рейсов.
Аэропорт «Шереметьево» 10 января обслужил 506 рейсов российских и зарубежных авиакомпаний и более 80 тысяч пассажиров. Для ожидающих вылетов и стыковок было бесплатно выдано свыше 10 тысяч сэндвичей и бутербродов, а также более 43 тысяч бутылок воды. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
«Фактически за 10 января в период с 00:00 до 22:00 мск аэропорт Шереметьево обеспечил выполнение 506 рейсов российских и зарубежных авиакомпаний… Чтобы облегчить период ожидания для пассажиров за прошедшие сутки Шереметьево совместно с авиакомпаниями оказывали всевозможные меры поддержки: организация и выдача бесплатного питания: более 10 000 сэндвичей и бутербродов в ассортименте, более 43 000 единиц бутилированной воды», — говорится в сообщении.
По данным воздушной гавани, в настоящее время аэропорт работает без ограничений и в полном объеме обслуживает прилетающие и вылетающие рейсы. Отмечается, что багаж прибывающих пассажиров обрабатывается и выдается в штатном режиме, задержек и скоплений людей в зонах выдачи нет. В «Шереметьево» уточнили, что все технологические службы переведены на усиленный режим работы с учетом погодных условий и увеличенной нагрузки на инфраструктуру.
Аэродромная служба за последние сутки 11 раз проводила очистку взлетно‑посадочных полос и перронов. При этом обеспечивались попеременные взлеты и посадки самолетов, чтобы сохранить интенсивность полетов и не допустить значимых задержек, указывается в релизе. Все работы проводились без остановки полетов и с соблюдением требований безопасности.
В пресс-службе особо подчеркнули, что за прошедшие сутки с аэродрома было вывезено более 1,1 млн кубометров снега — это названо рекордным суточным объемом за всю историю аэропорта. В «Шереметьево» добавили, что снегоуборочная техника работала круглосуточно, а графики обслуживания инфраструктуры корректировались в режиме реального времени в зависимости от интенсивности снегопада и загрузки воздушной гавани.