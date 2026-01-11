Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне смогут докупить пенсионные баллы по 65 600 рублей в 2026 году

Машаров: Россияне могут приобрести максимум 8,7 пенсионных баллов.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, которые нуждаются в покупке пенсионных баллов, в 2026 году могут купить их по 65 600 рублей. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«С 1 января 2026 года стоимость покупки одного пенсионного балла возросла и составила 65 600 рублей», — цитирует его ТАСС.

Машаров добавил, что страховой стаж при выходе на страховую пенсию по старости в РФ должен быть не менее 15 лет, кроме того, претендующий на пенсионные выплаты гражданин должен иметь не менее 30 пенсионных баллов.

«В 2026 году максимум можно приобрести 8,7 пенсионных баллов», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в России на пенсию в 2026 году выйдут женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года.

Подробнее об условиях выхода на пенсию в 2026 году в РФ читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что с 1 января 2026 года в России произойдет индексация страховых пенсий. Чьи пенсии пересчитают, читайте здесь на KP.RU.