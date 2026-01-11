Россияне смогут докупить пенсионные баллы по 65 600 рублей в 2026 году

Россияне, которые нуждаются в покупке пенсионных баллов, в 2026 году могут купить их по 65 600 рублей. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«С 1 января 2026 года стоимость покупки одного пенсионного балла возросла и составила 65 600 рублей», — цитирует его ТАСС.
Машаров добавил, что страховой стаж при выходе на страховую пенсию по старости в РФ должен быть не менее 15 лет, кроме того, претендующий на пенсионные выплаты гражданин должен иметь не менее 30 пенсионных баллов.
«В 2026 году максимум можно приобрести 8,7 пенсионных баллов», — подчеркнул эксперт.
Напомним, в России на пенсию в 2026 году выйдут женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года.
