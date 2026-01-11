В ОП назвали стоимость покупки пенсионных баллов в 2026 году

До выхода на пенсию человеку могут начислять за год до 10 ИПК.
Россияне, которым не хватает пенсионных баллов и страхового стажа для назначения страховой пенсии по старости, с 1 января 2026 года смогут докупить их по новой, значительно возросшей цене. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его данным, стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) теперь составляет 65,6 тысячи рублей. Механизм покупки распространяется на граждан, у которых не хватает стажа или баллов для выхода на страховую пенсию по старости по линии системы обязательного пенсионного страхования.
«С 1 января 2026 года стоимость покупки одного пенсионного балла возросла и составила 65 600 рублей», — сказал член ОП РФ в беседе с ТАСС. Он напомнил, что для назначения страховой пенсии по старости нужно минимум 30 пенсионных баллов и не менее 15 лет страхового стажа. По словам эксперта, выкупить недостающие баллы можно через Пенсионный фонд (на базе СФР) путем уплаты дополнительных страховых взносов, но эта возможность ограничена по времени и объему.
По данным Машарова, в 2026 году гражданам разрешат приобрести не более 8,7 пенсионного балла. При этом для большинства работающих действует предел: не более половины требуемого стажа (7,5 года) может быть сформировано за счет добровольной уплаты взносов и покупки баллов, исключение сделано только для самозанятых. Эксперт подчеркнул, что страховая пенсия остается самым массовым видом пенсионного обеспечения в России: она назначается по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Ее размер складывается из фиксированной выплаты и стоимости накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые зависят от официальной зарплаты и длительности стажа. За год до выхода на пенсию человеку могут начислить до 10 ИПК, а работающим пенсионерам — до трех баллов в год.