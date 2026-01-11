В ОП назвали стоимость покупки пенсионных баллов в 2026 году

По данным Машарова, в 2026 году гражданам разрешат приобрести не более 8,7 пенсионного балла. При этом для большинства работающих действует предел: не более половины требуемого стажа (7,5 года) может быть сформировано за счет добровольной уплаты взносов и покупки баллов, исключение сделано только для самозанятых. Эксперт подчеркнул, что страховая пенсия остается самым массовым видом пенсионного обеспечения в России: она назначается по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Ее размер складывается из фиксированной выплаты и стоимости накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые зависят от официальной зарплаты и длительности стажа. За год до выхода на пенсию человеку могут начислить до 10 ИПК, а работающим пенсионерам — до трех баллов в год.