В ОП назвали стоимость покупки пенсионных баллов в 2026 году

Россияне, которым не хватает пенсионных баллов и страхового стажа для назначения страховой пенсии по старости, с 1 января 2026 года смогут докупить их по новой, значительно возросшей цене. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его данным, стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) теперь составляет 65,6 тысячи рублей. Механизм покупки распространяется на граждан, у которых не хватает стажа или баллов для выхода на страховую пенсию по старости по линии системы обязательного пенсионного страхования.

До выхода на пенсию человеку могут начислять за год до 10 ИПК.

«С 1 января 2026 года стоимость покупки одного пенсионного балла возросла и составила 65 600 рублей», — сказал член ОП РФ в беседе с ТАСС. Он напомнил, что для назначения страховой пенсии по старости нужно минимум 30 пенсионных баллов и не менее 15 лет страхового стажа. По словам эксперта, выкупить недостающие баллы можно через Пенсионный фонд (на базе СФР) путем уплаты дополнительных страховых взносов, но эта возможность ограничена по времени и объему.

По данным Машарова, в 2026 году гражданам разрешат приобрести не более 8,7 пенсионного балла. При этом для большинства работающих действует предел: не более половины требуемого стажа (7,5 года) может быть сформировано за счет добровольной уплаты взносов и покупки баллов, исключение сделано только для самозанятых. Эксперт подчеркнул, что страховая пенсия остается самым массовым видом пенсионного обеспечения в России: она назначается по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Ее размер складывается из фиксированной выплаты и стоимости накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые зависят от официальной зарплаты и длительности стажа. За год до выхода на пенсию человеку могут начислить до 10 ИПК, а работающим пенсионерам — до трех баллов в год.