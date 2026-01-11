Лютые морозы ударят в Челябинске на Старый Новый год

В Челябинске на Старый Новый год будет морозно, но почти безветренно.
В Челябинске на Старый Новый год, который отмечается в ночь с 13 на 14 января, ударят лютые морозы. Столбик термометра может опуститься ниже 30 градусов. Это следует из прогноза Gismeteo.
«В ночь с 13 на 14 января в Челябинске резко похолодает. Столбик термометра в ночные часы может опуститься до 25−32 градусов», — сообщается в прогнозе Gismeteo.
Осадков на Старый Новый год не ожидается. Ветер будет слабым, до четырех метров в секунду. При этом влажность воздуха достигнет 85−100%.
Ранее сильные морозы уже фиксировались в регионе. В декабре в Челябинской области температура опускалась до минус 27−32 градусов, а в низинах достигала минус 37, при ветре до 17 м/с.