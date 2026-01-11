Опытный походник Кулеш назвал еще одну версию исчезновения семьи Усольцевых

Кулеш отметил, что в том районе сложно перемещаться, потому что «кругом мох, который покрывает камни такими большими расщелинами».
Есть там и голый курумник, который во время дождя чрезвычайно скользкий, «как намыленный».
Плюс нет ориентиров. «Ты видишь только вершины перед собой, а чтобы вернуться на тропу, у тебя ориентиров нет. Поэтому я думаю, они не нашли тропу, по которой они пришли, и начали блуждать», — поделился своим мнением депутат.
Семья просто заблудилась и замерзла из-за резкого похолодания, добавил Кулеш, отметив, что местность Кутурчинского Белогорья «действительно сложная».
Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь бесследно исчезли во время турпохода 28 сентября 2025 года. Масштабные поиски с участием полутора тысяч человек не увенчались успехом.