«Быстрых диет» не существует: 5 мифов об ожирении, в которые пора перестать верить

Главный миф про лишний вес звучит так: достаточно увидеть цифру на весах и диагноз понятен. На практике вес сам по себе ничего не объясняет. ИМТ удобен как быстрый скрининг, но он не различает мышечную массу, отёки, распределение жира и может промахиваться и в сторону ложной тревоги, и в сторону всё нормально. Поэтому куда честнее смотреть на то, где именно откладывается жир и как работает обмен: окружность талии и её динамика часто информативнее общего веса, потому что абдоминальный жир сильнее связан с кардиометаболическими рисками.
Второй популярный миф: если анализы сейчас нормальные, значит лишний вес безопасен. Феномен так называемого метаболически здорового ожирения действительно описан, но долгие наблюдения показывают, что у части людей он со временем переходит в метаболически неблагоприятный вариант, а риски сердечно-сосудистых событий растут при большем горизонте наблюдения. То есть «пока всё хорошо» — не индульгенция, а окно возможностей.
Третий миф, который редко обсуждают вслух: здоровье можно вернуть только через жёсткую диету. Проблема в том, что весовые качели не нейтральны. Обзоры связывают повторяющиеся циклы резкого похудения и набора с неблагоприятными изменениями состава тела и метаболическими последствиями. Для людей, которые худеют всю жизнь, это важная мысль: иногда честнее признать, что стратегия должна быть не героической, а устойчивой.
Есть и контрмиф, который тоже мешает: будто физическая активность бессмысленна без похудения. Кардиореспираторная выносливость — самостоятельный фактор прогноза, и данные метаанализа показывают, что хорошая форма заметно снижает риски, даже если ИМТ остается высоким. Это не про то, что можно ничего не менять, а подсказка, где иногда лежит самый быстрый выигрыш для здоровья — в ходьбе, физической активности и сне, а не в очередном запрете.
Наконец, миф про мотивацию: будто стыд помогает. Наоборот, интернализация весовой стигмы связана с худшими психологическими исходами и проблемным пищевым поведением, а клинические рекомендации все чаще отдельно говорят о вреде стигматизации.
Что из этого следует на практике: начинать не с «идеального веса», а с понятных маркеров здоровья — талии, давления, глюкозы/липидов, переносимости нагрузки. Даже умеренное снижение массы тела порядка 5−10% уже даёт измеримые улучшения по давлению и метаболическим показателям, если это сделано без рывков.
Если человек честно делает базовые вещи, а вес стоит годами, это не повод закручивать гайки — это повод разбираться со своим здоровьем и искать причины: сон, стресс, дефицит движения, лекарственные влияния, эндокринные причины, и при необходимости — подключать врача и диетолога. В уходящем 2025 году ВОЗ прямо описывает ожирение как хроническое состояние, требующее длительной, комплексной помощи, а не короткой диеты до отпуска.
Юлия Кашапова.
нутрициолог, диетолог, автор и создатель системы сброса веса «Код стройности».
