«Быстрых диет» не существует: 5 мифов об ожирении, в которые пора перестать верить

Главный миф про лишний вес звучит так: достаточно увидеть цифру на весах и диагноз понятен. На практике вес сам по себе ничего не объясняет. ИМТ удобен как быстрый скрининг, но он не различает мышечную массу, отёки, распределение жира и может промахиваться и в сторону ложной тревоги, и в сторону всё нормально. Поэтому куда честнее смотреть на то, где именно откладывается жир и как работает обмен: окружность талии и её динамика часто информативнее общего веса, потому что абдоминальный жир сильнее связан с кардиометаболическими рисками.