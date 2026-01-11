Ричмонд
Названы вакансии, на которые чаще всего откликаются россияне

РИА Новости: россияне чаще всего откликались на вакансии тестировщика.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россияне в 2025 году чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам и маркетингу, также высоким спросом пользовались предложения для тестировщиков и программистов, следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости.

«Российские соискатели в 2025 году чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам — почти 43 миллиона раз, что на 37% больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.

Уточняется, что менеджер по маркетингу вошел в топ-20 специализаций — 16 миллионов откликов, что на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также пользовались спросом вакансии тестировщика — 13,7 миллиона откликов, что на 65% больше по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, россияне активно откликались на должности программиста и разработчика (30 миллионов откликов), администратора (15 миллионов), бухгалтера (14 миллионов), упаковщика и комплектовщика (12 миллионов), дизайнера (9,6 миллиона) и официанта (6,7 миллиона).