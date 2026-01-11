Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турецкие следователи выяснили детали зверского убийства россиянки Двизовой бывшим мужем

Турецкие следователи установили, что Андрей Кушлевич, обвиняемый в убийстве своей бывшей супруги Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны, не имел права приближаться к женщине. Несмотря на это, в квартире Двизовой после убийства он провёл почти пять часов, отмыл жилище и завернул тела в одеяла, чтобы вывезти их в кювет на обочине дороги.

Источник: Life.ru

Тела 42-летней Ирины и её дочери нашли 28 ноября 2023 года, спустя пять дней поисков. Экспертиза показала три пулевых ранения на теле Ирины и два — у Даяны. Следствие также выяснило, что Кушлевич несколько раз ранее незаконно проникал в квартиру, из-за чего суд трижды запрещал ему приближаться к бывшей супруге.

После преступления Кушлевич забрал пятилетнего сына и вернулся в Литву. Мужчина находится в базе розыска МВД России с 2017 года, процесс его экстрадиции из Германии в Турцию продолжается, передаёт газета Sabah.

Ранее Life.ru писал, что в Казани мужчина зверски убил свою жену на глазах трёхлетнего сына, которому сломал обе руки. Женщина была обнаружена с признаками удушения, мальчик находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Подозреваемый, который ранее неоднократно избивал супругу, уже задержан.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.