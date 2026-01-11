Турецкие следователи выяснили детали зверского убийства россиянки Двизовой бывшим мужем

Турецкие следователи установили, что Андрей Кушлевич, обвиняемый в убийстве своей бывшей супруги Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны, не имел права приближаться к женщине. Несмотря на это, в квартире Двизовой после убийства он провёл почти пять часов, отмыл жилище и завернул тела в одеяла, чтобы вывезти их в кювет на обочине дороги.