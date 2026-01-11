Турецкие следователи выяснили детали зверского убийства россиянки Двизовой бывшим мужем

Тела 42-летней Ирины и её дочери нашли 28 ноября 2023 года, спустя пять дней поисков. Экспертиза показала три пулевых ранения на теле Ирины и два — у Даяны. Следствие также выяснило, что Кушлевич несколько раз ранее незаконно проникал в квартиру, из-за чего суд трижды запрещал ему приближаться к бывшей супруге.
После преступления Кушлевич забрал пятилетнего сына и вернулся в Литву. Мужчина находится в базе розыска МВД России с 2017 года, процесс его экстрадиции из Германии в Турцию продолжается, передаёт газета Sabah.
Ранее Life.ru писал, что в Казани мужчина зверски убил свою жену на глазах трёхлетнего сына, которому сломал обе руки. Женщина была обнаружена с признаками удушения, мальчик находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Подозреваемый, который ранее неоднократно избивал супругу, уже задержан.
