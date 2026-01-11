Юрист объяснила, как перестать платить чужие долги и вернуть деньги

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Если вы увидели, что приставы начинают взыскивать с вас долги полного тезки, нужно действовать незамедлительно, рассказала агентству «Прайм» руководитель практики банкротства и корпоративных споров «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова.
По ее словам, такие ситуации встречаются все реже из-за усложнения подхода к идентификации плательщиков, но все же не исключены. В случае ареста счета или списания средств за чужой долг нужно действовать по официальным каналам, которые продуманы как раз на такой случай.
«Запросите в банке основание списания/ареста и реквизиты исполнительного документа (номер исполнительного производства, подразделение и данные пристава), чтобы понимать, в чем первопричина, и чтобы ваши обращения были привязаны к конкретному исполнительному производству», — советует Ляпунова.
Затем соберите полный пакет подтверждающих документов и направьте его в ФССП через интернет-приемную или Госуслуги. Как правило, служба реагирует быстро. Если нет, нужно жаловаться вышестоящему начальству и при необходимости подать в суд. Так можно взыскать подтвержденные убытки, например, за срыв запланированной поездки, заключила она.