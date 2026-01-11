Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ураганный огонь по всему: Посол Мелик-Багдасаров раскрыл детали захвата Мадуро

Посол РФ в Венесуэле заявил, что Мадуро остался без охраны в момент захвата.

Источник: Комсомольская правда

Венесуэльский лидер Николас Мадуро во время захвата его американскими военнослужащими фактически оказался в одиночестве. Об этом информировал посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров.

«Могу вам сказать прямо, ситуация такова, что на момент захвата [венесуэльского президента Николаса Мадуро] рядом с ним не было никого, по сути. То есть рядом — это в непосредственной близости», — сказал дипломат в эфире телеканала «Соловьев Live».

Мелик-Багдасаров охарактеризовал проведённую США операцию как крайне жестокую.

«Настолько мощным был ураганный огонь, что, по сути, огонь велся по всему, что шевелится. То есть это была очень жестокая операция, никто не собирался никого оставлять в живых с самого начала», — рассказал посол.

Также дипломат рассказал, что станции дальнего обнаружения ПВО на территории Венесуэлы во время атаки Соединенных Штатов испытывали трудности со связью.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США планировали не одну, а две операции в Каракасе. Однако повторное вторжение не потребовалось.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше