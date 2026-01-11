Ураганный огонь по всему: Посол Мелик-Багдасаров раскрыл детали захвата Мадуро

Венесуэльский лидер Николас Мадуро во время захвата его американскими военнослужащими фактически оказался в одиночестве. Об этом информировал посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров.
«Могу вам сказать прямо, ситуация такова, что на момент захвата [венесуэльского президента Николаса Мадуро] рядом с ним не было никого, по сути. То есть рядом — это в непосредственной близости», — сказал дипломат в эфире телеканала «Соловьев Live».
Мелик-Багдасаров охарактеризовал проведённую США операцию как крайне жестокую.
«Настолько мощным был ураганный огонь, что, по сути, огонь велся по всему, что шевелится. То есть это была очень жестокая операция, никто не собирался никого оставлять в живых с самого начала», — рассказал посол.
Также дипломат рассказал, что станции дальнего обнаружения ПВО на территории Венесуэлы во время атаки Соединенных Штатов испытывали трудности со связью.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США планировали не одну, а две операции в Каракасе. Однако повторное вторжение не потребовалось.