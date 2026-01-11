Россиян ждут длинные выходные в феврале и марте

Согласно производственному календарю, на который сослался Нилов, в 2026 году День защитника Отечества выпадает на понедельник. Россияне будут отдыхать с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля, включительно, после чего их ждет четырехдневная рабочая неделя. Международный женский день в 2026 году приходится на воскресенье: трехдневные выходные установлены с 7 по 9 марта, а затем снова последует неделя из четырех рабочих дней.