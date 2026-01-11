Россиян ждут длинные выходные в феврале и марте

Трехдневные выходные ожидаются в России уже в феврале.
В России 11 января завершается период новогодних каникул, а следующие длинные выходные граждан ждут только в феврале и марте 2026 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, по три дня отдыха предусмотрено на День защитника Отечества и Международный женский день в соответствии с производственным календарем.
Нилов напомнил, что новогодние нерабочие дни в 2026 году для большинства россиян заканчиваются 11 января, а работа возобновится 12-го числа. «У нас и на 23 февраля, и на 8 марта будет три дня выходных», — сказал депутат в комментарии ТАСС. Он подчеркнул, что продленные уик-энды формируются за счет переноса выходных дней, а не за счет введения новых праздничных дат.
По данным парламентария, механизм переноса позволяет сгладить рабочие графики в течение года. Он отметил, что таким образом оптимизируется баланс труда и отдыха, при этом общее количество рабочих и нерабочих дней в 2026 году остается неизменным. Решения о переносах принимаются правительством на основании Трудового кодекса и утвержденного производственного календаря.
Согласно производственному календарю, на который сослался Нилов, в 2026 году День защитника Отечества выпадает на понедельник. Россияне будут отдыхать с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля, включительно, после чего их ждет четырехдневная рабочая неделя. Международный женский день в 2026 году приходится на воскресенье: трехдневные выходные установлены с 7 по 9 марта, а затем снова последует неделя из четырех рабочих дней.