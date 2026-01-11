Небо над британским Бирмингемом окрасилось в загадочный розовый цвет

Кстати, про необычные явления: ранее Life.ru писал, что в январе 2026 года россияне смогут наблюдать уникальное сближение планет Венеры, Марса и Меркурия возле Солнца. Такое почти идеальное выстраивание планет, которое создаст ромбовидную фигуру, повторится лишь в 2038 году. Сейчас Меркурий уже заметен на космических снимках, а Венера и Марс появятся через несколько дней, после чего астрономическое «построение» быстро распадется.