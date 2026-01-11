Ричмонд
Небо над британским Бирмингемом окрасилось в загадочный розовый цвет

Жители Бирмингема в Англии заметили необычное розово-фиолетовое свечение в небе, которое моментально взорвало соцсети. Кто-то запечатлел мистическую картину на фото и видео, а другие пользователи раздули настоящую бурю теорий: от пришествия инопланетян и нового вируса до знака Бога или конца света.

Однако реальность оказалась гораздо прозаичнее: снег отражал свет с футбольного стадиона, где LED-освещение использовали для ускоренного восстановления газона. Загадочный «розовый северный свет» оказался всего лишь эффектом снежного отражения искусственных огней, а не космическим или мистическим явлением.

Кстати, про необычные явления: ранее Life.ru писал, что в январе 2026 года россияне смогут наблюдать уникальное сближение планет Венеры, Марса и Меркурия возле Солнца. Такое почти идеальное выстраивание планет, которое создаст ромбовидную фигуру, повторится лишь в 2038 году. Сейчас Меркурий уже заметен на космических снимках, а Венера и Марс появятся через несколько дней, после чего астрономическое «построение» быстро распадется.

