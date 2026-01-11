В Соцфонде рассказали о назначенных в новогодние праздники выплатах

Отмечается, что Соцфонд в период зимних праздников принимал и обрабатывал поступающие заявления на получение социальных выплат и мер поддержки в том числе и по вступившим в силу с нового года изменениям. Так, большая часть обращений связана с единым пособием для семей с детьми и беременных женщин — за праздничные дни отделения фонда рассмотрели более 166 тысяч заявлений, поданных через «Госуслуги».