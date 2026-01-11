Восемь мужчин в Индии изнасиловали 15-летнюю девушку

Преступление произошло 7 января в деревне недалеко от города Вансда. Полиция сообщила, что девушка вышла вечером из частного дома в туалет и была похищена тремя мужчинами на мотоцикле. Они отвезли ее в безлюдное место, где их ожидали еще пятеро сообщников. Все восемь мужчин участвовали в групповом изнасиловании.