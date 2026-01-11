Ричмонд
Восемь мужчин в Индии изнасиловали 15-летнюю девушку

В Индии задержали восемь мужчин по обвинению в групповом изнасиловании 15-летней девушки в штате Гуджарат. Об этом в субботу, 10 января, сообщило издание NDTV.

Преступление произошло 7 января в деревне недалеко от города Вансда. Полиция сообщила, что девушка вышла вечером из частного дома в туалет и была похищена тремя мужчинами на мотоцикле. Они отвезли ее в безлюдное место, где их ожидали еще пятеро сообщников. Все восемь мужчин участвовали в групповом изнасиловании.

Один из преступников был несовершеннолетним, остальным от 20 лет до 21 года. Всех подозреваемых задержали и взяли под стражу.

Семерым взрослым обвиняемым грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного заключения. Несовершеннолетнему преступнику могут дать до трех лет в исправительном учреждении для подростков, говорится в статье.

В августе 2025 года женатого 44-летнего бизнесмена из Индии признали виновным в совершении сексуального насилия над 15-летней девочкой во время девятичасового перелета в Цюрих. Девочка уснула после короткой беседы, и мужчина, сидевший рядом, попытался изнасиловать ее. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.