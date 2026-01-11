Посол РФ Мелик-Багдасаров: жена Мадуро сама решила пойти за ним при захвате

Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес сама решила следовать за мужем во время его захвата американскими военными, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
«Те люди, которые были свидетелями, очевидцами этой ситуации, а там были в этом помещении и другие люди, они сказали, что она сама последовала за ним. То есть брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг», — сказал дипломат в эфире телеканала «Соловьев Live».
Мелик-Багдасаров также уточнил, что недавно у него был разговор с сыном венесуэльского лидера, который отметил, что на момент захвата никаких уголовных дел в отношении Силии Флорес не было. По его словам, эти обвинения появились позднее.
Посол подчеркнул, что первую леди Венесуэлы при захвате посадили в вертолёт вместе с Мадуро. Мелик-Багдасаров обратил внимание, что во время операции американских военных президент и его супруга пострадали. Дипломат заявил, что Мадуро и Флорес получили травмы, которые не угрожают их жизни.
«Это очень сильная женщина. Это настоящий боец. И неудивительно, что американцы с такой охотой ее подхватили и увезли», — добавил он.
Напомним, американские военные атаковали Венесуэлу 3 января. Они нанесли удары по объектам в Каракасе и других городах страны. Кроме того, был осуществлен захват президента республики и его супруги. После их доставили в США. Американские власти обвинили Мадуро в наркотерроризме, заговоре по импорту кокаина и незаконном обороте оружия.