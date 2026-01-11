Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол РФ Мелик-Багдасаров: жена Мадуро сама решила пойти за ним при захвате

Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что на момент захвата никаких уголовных дел в отношении Силии Флорес не было.

Источник: Аргументы и факты

Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес сама решила следовать за мужем во время его захвата американскими военными, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

«Те люди, которые были свидетелями, очевидцами этой ситуации, а там были в этом помещении и другие люди, они сказали, что она сама последовала за ним. То есть брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг», — сказал дипломат в эфире телеканала «Соловьев Live».

Мелик-Багдасаров также уточнил, что недавно у него был разговор с сыном венесуэльского лидера, который отметил, что на момент захвата никаких уголовных дел в отношении Силии Флорес не было. По его словам, эти обвинения появились позднее.

Посол подчеркнул, что первую леди Венесуэлы при захвате посадили в вертолёт вместе с Мадуро. Мелик-Багдасаров обратил внимание, что во время операции американских военных президент и его супруга пострадали. Дипломат заявил, что Мадуро и Флорес получили травмы, которые не угрожают их жизни.

«Это очень сильная женщина. Это настоящий боец. И неудивительно, что американцы с такой охотой ее подхватили и увезли», — добавил он.

Напомним, американские военные атаковали Венесуэлу 3 января. Они нанесли удары по объектам в Каракасе и других городах страны. Кроме того, был осуществлен захват президента республики и его супруги. После их доставили в США. Американские власти обвинили Мадуро в наркотерроризме, заговоре по импорту кокаина и незаконном обороте оружия.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше