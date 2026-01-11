Качество против количества: Как правильно выбрать и хранить самые «капризные» продукты

Авокадо — один из самых непредсказуемых продуктов. Оптимально брать несколько плодов разной степени зрелости. Твёрдые авокадо подойдут для употребления через несколько дней, более мягкие — на ближайшее время. Спелый плод должен быть упругим — мягким, но не разваливающимся. Недозревшие авокадо лучше хранить при комнатной температуре, а после созревания убирать в холодильник — это замедлит процесс перезревания на несколько дней. Разрезанный авокадо дольше сохранит свежесть и естественный зелёный цвет, если сбрызнуть мякоть лимонным соком и плотно завернуть в плёнку или положить в герметичный контейнер.