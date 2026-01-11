Названы продукты, которые помогут восстановиться после праздников

В Роспотребнадзоре рекомендовали отдохнуть, если праздники были гиперактивными, а теперь вы страдаете от боли в мышцах. Однако отдых должен проходить не лежа неделю на диване, необходимо добавить в свой распорядок дня физическую активность, например, это могут быть прогулки или упражнения на растягивание.