Челябинский Чистомэн, бросивший клич миллионерам, продал картину из алюминиевых банок

Челябинский экоактивист Чистомэн продал свою первую картину, созданную из алюминиевых банок, после ироничного обращения к миллионерам. Яркое панно под названием «Алюминиевые коты» было куплено и отправляется в Астрахань. Об этом автор сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Арт-объект из 1920 алюминиевых банок купили у челябинского активиста.

«1920 фрагментов алюминиевых банок. Моя первая картина “Алюминиевые коты” куплена и отправляется в Астрахань», — сообщил Чистомэн в соцсети «ВКонтакте».

Ранее активист, создав панно, опубликовал пост, в котором с иронией предложил купить его работу миллионерам-коллекционерам. Картина «Алюминиевые коты» датирована 2026 годом. За какую цену ему удалось продать шедевр, Чистомэн не уточнил.

Ранее активист засыпал щебнем клумбу в Копейске, которая находилась в центре оживленного тротуара. Сделал он это для того, чтобы пешеходы, которые идут по ней, не пачкали обувь.