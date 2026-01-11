Челябинский Чистомэн, бросивший клич миллионерам, продал картину из алюминиевых банок

Челябинский экоактивист Чистомэн продал свою первую картину, созданную из алюминиевых банок, после ироничного обращения к миллионерам. Яркое панно под названием «Алюминиевые коты» было куплено и отправляется в Астрахань. Об этом автор сообщил на своих страницах в социальных сетях.